Fußball vor Einführung der Blauen Karte! Regel-Revolution steht wohl kurz bevor

Der Fußball steht vor einer womöglich weitreichenden Veränderung: Neben der Gelben und der Roten Karte sollen die Schiedsrichter in Zukunft zusätzlich auch eine Blaue Karte zur Verfügung haben.

Dies geht aus einem Bericht der englischen Tageszeitung The Telegraph hervor. Demnach sei die signifikante Regeländerung bereits von den Regelhütern des IFAB (International Football Association Board) abgesegnet worden. Offiziell verkündet werde die Änderung am Freitag.

Was es mit der Blauen Karte auf sich haben soll? Spieler, die auf diese neue Art verwarnt werden, sollen eine Zeitstrafe von 10 Minuten bekommen, wenn sie zum Beispiel ein taktisches Foul begangen haben, das einen vielversprechenden Angriff des Gegners verhindert. Oder sich dem Schiedsrichter gegenüber herablassend verhalten haben.

Blaue Karte - und eine weitere Regel aus dem Rugby?

Wie der Telegraph weiter schreibt, soll die Blaue Karte in den Topligen Europas zunächst nicht zum Einsatz kommen, sondern stattdessen in unteren Ligen getestet werden. Doch auch auf hohem Niveau könnten die Testphasen schon im Sommer beginnen. Als Beispiel wird der FA-Cup in England genannt.