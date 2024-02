Ist der Messi-Klub schon wieder "am Arsch"?

Sorgen beim Klub von Lionel Messi schon vor dem Saisonstart! Am 22. Februar legt der Weltfußballer mit Inter Miami in der MLS mit einem Heimspiel gegen Real Salt Lake (2 Uhr MEZ) wieder los - doch plötzlich machen Gerüchte um Geldsorgen die Runde!

„Sie sind am Arsch, glauben Sie mir“, kündigte ein hochrangiger Funktionär eines anderen MLS-Klubs im Gespräch mit The Athletic an. Ein Sprecher von Inter Miami lehnte eine Stellungnahme ab. Was ist da los in Miami?