Mega-Coup! Mainz wirft Barca im Elfmeter-Drama raus

Auch U17-Weltmeister trifft für Mainz

Unter den erfolgreichen Elfer-Schützen befand sich auch Maxim Dal, der im November in Indonesien ebenfalls den WM-Titel mit Deutschland geholt hatte.

Mainz war gegen Barca in der 25. Minute durch Daniel Gleiber in Führung gegangen. Das deutsche Talent Noah Darvich sorgte für den Ausgleich (34.). Im zweiten Durchgang legte dann Dani Rodríguez für Barcelona vor (48.), Philipp Schulz sorgte in Minute 73 für das 2:2.