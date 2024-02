Völler "unendlich traurig": Brehme mehr als "unser WM-Held"

Brehme hatte im Finale von Rom am 8. Juli 1990 gegen Argentinien das Siegtor per Foulelfmeter erzielt und Deutschland damit zum dritten WM-Titel geschossen. Im Trikot des DFB wurde er zudem noch Vizeweltmeister 1986 und Vizeeuropameister 1992. 2019 wurde Brehme in die Gründungself der Hall of Fame des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund aufgenommen.