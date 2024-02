Andreas Brehme tot! 1990-Weltmeister mit 63 Jahren gestorben

Fußball-Deutschland in Trauer: Andreas Brehme ist tot.

Wie seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie bestätigte, verstarb der langjährige Nationalspieler (86 Länderspiele / 8 Tore) und Fußball-Weltmeister von 1990 in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einem Herzstillstand.

Brehme, der nur 63 Jahre alt wurde, hatte die DFB-Elf im WM-Finale von Rom zum Titel gegen Argentinien geschossen, dabei den Foulelfmeter in der 85. Minute zum 1:0 verwandelt.

Brehme wird nur 63 Jahre alt

In ersten Reaktionen zeigten sich seine früheren Klubs Bayern und Kaiserslautern schockiert: „Er trug insgesamt zehn Jahre das Trikot der Roten Teufel, wurde mit dem FCK Deutscher Meister und Pokalsieger. 1990 schoss er die Deutsche Nationalmannschaft mit seinem Elfmeter zum WM-Titel und wurde endgültig zur Fußball-Legende“, so die Pfälzer auf X.

„Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten – als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen. Er wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Ruhe in Frieden, lieber Andi!“, hieß es aus München.