DFB-Frauen bei Olympia 2024: Auslosung der Gruppen LIVE im Stream und Ticker

Wie steinig wird der Weg zur erhofften Medaille? Heute werden die Gruppengegner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris festgelegt. Die Auslosung findet um 20 Uhr in Saint-Denis statt, die FIFA begleitet die Ziehung im Livestream.

Olympische Spiele 2024 in Paris: Diese Frauen-Teams treten an

Olympia: Der Modus der Auslosung - DFB-Gegner schon fix

Die deutsche Mannschaft kann in der Vorrunde also nicht auf Teams wie Spanien oder Frankreich treffen - beide befinden sich in Topf 1 - was bedeutet, dass mit den USA ein Gruppengegner schon vor der Auslosung feststeht.