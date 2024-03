Bayer: Alonso macht seltene Ansage

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht die lange Auswärtsreise in der Europa League nach Aserbaidschan mit viel Selbstvertrauen an - hat aber auch Respekt vor der vermeintlichen Pflichtaufgabe. „Natürlich ist es ein Vorteil, den Gegner zu kennen. Aber es ist nicht mehr Gruppenphase, sondern Achtelfinale“, sagte Trainer Xabi Alonso vor dem Hinspiel bei Qarabag Agdam am Donnerstag (18.45 Uhr).

In der Vorrunde gewann die Werkself auf der weitesten Europapokalreise der Klubgeschichte erst spät in der Nachspielzeit mit 1:0. "Das war kein einfaches Spiel", sagte Robert Andrich. In der heimischen BayArena gab es hingegen ein lockeres 5:1. Der Underdog sei vor allem "in der Offensive sehr stark. Sie haben viele quirlige Spieler, die Fußball spielen können."