Schock-Enthüllung von England-Keeperin!

Elf Spiele hat Elli Roebuck für England gemacht. Am 24. Januar saß sie zuletzt im League Cup auf der Bank von Manchester City . Nun hat die 24-Jährige verraten, warum sie in der laufenden Spielzeit noch nicht eingesetzt wurde.

Roebuck gibt Entwarnung

Die Torhüterin gab jedoch Entwarnung. Sie befinde sich „auf dem Weg der Besserung“ und es gebe keine bleibenden Schäden an ihrer Gehirnfunktion oder ihrem Sehvermögen.

„Ich hatte das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mitzuteilen, was in letzter Zeit passiert ist“, schrieb Roebuck in den sozialen Medien.