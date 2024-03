Skandal-Stürmer Balotelli sorgt wieder für Aufsehen

Mario Balotelli hat es mal wieder richtig krachen lassen - allerdings nicht auf dem Platz, sondern in der Kabine seines türkischen Klubs Adana Demirspor.

In diesem Fall mussten seine Teamkollegen den Streich ihres italienischen Teamkollegen ertragen. Auf einem Video bei X ist zu sehen, wie Balotelli einen Knallkörper durch die Kabine wirft. Die Aufnahme zeigt den Skandalstürmer beim Anzünden des Böllers. Dann schleudert er ihn mitten in die Kabine und hält sich die Ohren zu. Nach dem Knall lacht Balotelli herzhaft.

Nicht die erste Balotelli-Eskapade

Der 33-Jährige verdient sein Geld mittlerweile wieder in der Türkei bei Demirspor, wo er bereits vor seinem Wechsel in die Schweiz spielte. In neun Ligaspielen gelangen ihm fünf Tore.