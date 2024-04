Eklat in der Türkei: "Ein Kapitel der Schande"

Es war ein skurriles Schauspiel, das sich auf dem Rasen des Stadions in Sanliurfa abspielte. Nach einer Minute und einem schnellen Tor war das Supercup-Endspiel in der Türkei zwischen Fenerbahce und Galatasaray Istanbul schon wieder vorbei.

Schwelender Konflikt

Eigentlich hätte das Finale schon Ende Dezember in Saudi-Arabien stattfinden sollen, doch der Verband terminierte die Partie neu, weil beide Teams sich weigerten anzutreten - zum Leidwesen Feners, das am Donnerstag in der Conference League das Viertelfinale gegen Olympiakos Piräus bestreitet.

Rebellion von Fener

Grund für einen möglichen Austritt aus der Liga seien aber nicht nur diese Ausschreitungen, sondern eine Reihe anderer misslicher Zustände in der Liga, die man seit langer Zeit geduldig ertrage, sagte Vereinspräsident Ali Koc zuletzt. Nach dem Skandalspiel ließ er in einem Statement verlauten: „Unsere Rebellion heute, unsere Haltung im Super Cup bezieht sich nicht nur auf das Datum des Spiels oder auf das, was im letzten Auswärtsspiel passiert ist“, setzte Koc zu seiner Erklärung an. Man habe im Sinne der „Prinzipien und Werte“ des Vereins gehandelt und weil sich dieser „gegen die erlittenen Ungerechtigkeiten auflehnen will“.