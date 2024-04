Erkennen Sie ihn noch? Bundesliga-Legende wird Nationaltrainer

Langjähriger Torjäger beim HSV

Barbarez - geboren am 17. September 1971 in Mostar - war einst Erstliga-Basketballer in seiner Heimat, ehe es ihn 1992 eher zufällig in den deutschen Profifußball verschlug: Im Jahr 1992 befand er sich in einem Urlaub bei einem Onkel in Hannover, als der Jugoslawienkrieg ausbrach. Barbarez ließ sich deswegen dauerhaft in Deutschland nieder.