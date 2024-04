Gegen Bayer: West Ham hofft auf Bowen-Rückkehr

„Jeder weiß, was Jarrod für uns geleistet hat. Wenn er zurück ist, wird das uns und den Zuschauern einen großen Auftrieb geben“, sagte Teammanager David Moyes vor der Partie am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) gegen den deutschen Meister.

Beim Hinspielerfolg der Werkself (2:0) in der Vorwoche hatte Bowen verletzungsbedingt gefehlt.

Über einen Einsatz des Angreifers, der in 31 Premier-League-Spielen in dieser Saison 15 Tore erzielt hat und am Mittwoch beim Abschlusstraining dabei war, soll laut Moyes kurzfristig entschieden werden.