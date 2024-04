Paula Scholz erzählt ihre persönliche Geschichte im Podcast Flutlicht an!

Scholz lacht amüsiert, als sie davon erzählt. Nach vielen Jahren, in denen sie sich neben ihrer privaten Leidenschaft auch beruflich im Fußball bewegte - als Projektleiterin für den Bereich Sport beim LSVD Berlin-Brandenburg -, hatte sie auf ein wenig Abstand spekuliert. Gerade in der Phase vor der EM im eigenen Land werde ihr aber auch wieder deutlich, wie viel Kraft im Fußball liege, um gesellschaftliche und politische Themen zu bearbeiten.

Netzwerk E: Zwischen Erinnerungsarbeit und Empowerment im Sport

„Wenn man als Frau selbst im Fußball ist, fühlt sich das oft an wie ein Kampf, den man in dieser Männerwelt führt.“ Andere Frauen zu sehen, die diesen Weg gehen, sich Raum nehmen, habe eine große Kraft.

„Raum für Alle“: Die Mission eines ehemaligen HSV-Ultras

Scholz selbst hat Räume immer für sich in Anspruch genommen, auch in ihrer Zeit als Ultra. Neben aktiven Ausgrenzungen ist ihr vor allem in Erinnerung geblieben, wie diese zwischen den Zeilen passiert, beispielsweise, indem Frauen in bestimmte Themen nicht einbezogen sind. Die Frage, ob Ultra ein Leben lang bleibt, empfindet sie als individuell. Da ihre Gruppe sich aufgelöst hat, war sie im gelebten Alltag beantwortet, als Einstellung gehe Ultra nicht weg.