RTL überträgt Leverkusens Europa-League-Duell im Free-TV

RTL überträgt das Hinspiel von Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Europa League gegen West Ham United live im Free-TV. Das Duell des souveränen Bundesliga-Tabellenführers gegen den englischen Erstligisten findet am kommenden Donnerstag um 21.00 Uhr statt. Bei RTL+ sind zudem alle Begegnungen der Europa League und der Conference League in Einzelspielen und als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr zu sehen.

Die Leverkusener träumen vom Triple, in der Bundesliga führen sie die Tabelle mit 13 Punkten Vorsprung auf Bayern München an. Am Mittwoch gelang der Einzug ins DFB-Pokalfinale, dort ist die Werkself am 25. Mai in Berlin gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern klarer Favorit.