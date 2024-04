DFB-Pokal: Bayer-Gala! Traum vom Triple lebt

„Wir wollten von Anfang an gut spielen, natürlich war das erste Tor nach sechs Minuten wichtig um die Kontrolle zu haben“, sagte Alonso bei Sky. Sein Gegenüber Daniel Thioune erklärte: „Wahrscheinlich haben wir das bekommen was ganz Fußball-Deutschland erwartet hat.“ Zur Zielsetzung der Werkself betonte Alonso: „Im Pokal sind wir in Finale auch in der Bundesliga sind wir in einer Top-Position. Dreizehn Punkte Vorsprung. Jetzt kann ich es sagen, wir wollen gewinnen.“