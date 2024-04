Sommermärchen-Prozess: Hoeneß sagt erst am Nachmittag aus

Der mit Spannung erwartete Auftritt von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Verfahren um die Fußball-WM 2006 vor dem Landgericht Frankfurt/Main ist für 14.00 Uhr terminiert. Das wurde am Vormittag des vierten Verhandlungstages bekannt.

Hoeneß ist als Zeuge geladen, weil sich Richterin Eva-Marie Distler neue Aufschlüsse über die dubiosen Geldflüsse erhofft. Grund für die Annahme Distlers sind Aussagen von Hoeneß aus den Jahren 2020 und 2021. Damals deutete der mittlerweile 72-Jährige in einem TV-Interview und einem Podcast an, dass er wisse, warum es die Millionenzahlungen rund um die Endrunde in Deutschland gegeben habe.