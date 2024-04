Diese Hoeneß-Aussage wird am Montag mit Spannung erwartet

Die „Graue Eminenz“ des FC Bayern soll am Montag Licht ins Sommermärchen-Dunkel bringen: Im Verfahren um die Fußball-WM 2006 steht am vierten Verhandlungstag die mit Spannung erwartete Aussage von Uli Hoeneß vor dem Landgericht Frankfurt/Main auf dem Programm. Der Ehrenpräsident des Rekordmeisters ist als Zeuge geladen, weil sich Richterin Eva-Marie Distler neue Erkenntnisse über die dubiosen Geldflüsse erhofft.

Drei weitere ehemalige DFB-Spitzenfunktionäre vor Gericht

Distler begründete ihre Vorladung: „Wenn man sich so prominent einlässt, muss man das vielleicht auch vor Gericht erläutern.“

In Frankfurt stehen drei frühere Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor Gericht. Den ehemaligen Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie dem langjährigen Generalsekretär Horst R. Schmidt werden "Hinterziehung bzw. Beihilfe zur Hinterziehung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für das Jahr 2006 in Höhe von über 13,7 Millionen Euro zugunsten des DFB" zur Last gelegt.