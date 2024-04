So kurios wurde Klinsmann Bundestrainer: Mit einem Wohnmobil ging alles los

Klinsmanns Frau sagte: „Mach‘s doch“

Nur zwei Tage später habe DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder bei ihm angerufen, kurz darauf kam es zu einem Treffen am Flughafen in New York. "Dann sind sie abgereist und haben untereinander diskutiert. Ich bin nach Hause und fragte meine Frau, was denn wäre, wenn es so weit käme. Sie sagte: 'Mach's doch.' Danach hat es seinen Lauf genommen. Alles hat mit dem einen Anruf von Berti Vogts angefangen."