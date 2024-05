"Kann gefährlich sein": Alonso warnt trotz Hinspiel-Erfolg

Trainer Xabi Alonso will sich mit Bayer Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom nicht auf dem komfortablen Vorsprung ausruhen. "Es ist egal, wie gut das Ergebnis ist. Wir wollen gut spielen uns es uns verdienen, eine Runde weiterzukommen", sagte der Spanier vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Das Hinspiel hatte die Werkself in der Vorwoche mit 2:0 im Stadio Olimpico gewonnen.