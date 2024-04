DFB: Völler erwartet Nagelsmann-Entscheidung vor EM

Sportdirektor Rudi Völler erwartet eine Entscheidung über die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Heim-EM. „„Es wird in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben – ohne ein spezielles Datum zu nennen. Für Julian ist es nicht so einfach. Als junger, erfolgreicher, sympathischer Trainer hat man viele Anfragen“, sagte Völler bei einem Sponsoren-Termin in Bonn.