Alonso: Jubilar Wirtz "hat eine große Zukunft vor sich"

Erfolgstrainer Xabi Alonso von Meister Bayer Leverkusen hat Geburtstagskind Florian Wirtz in den höchsten Tönen gelobt.

„Er ist immer noch nur 21 und hat eine große Zukunft vor sich“, sagte der 42 Jährige über seinen halb so alten Edeltechniker, der sich am Donnerstagabend beim 2:0 (1:0) bei der AS Rom im Halbfinal-Hinspiel der Europa League wenige Stunden vor seinem Ehrentag mit dem Führungstreffer selbst beschenkt hatte.