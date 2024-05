Traumtor & Rudelbildungen! - Leverkusen mit einem Bein im Europa-League-Finale

Bayer Leverkusen ist einfach nicht zu schlagen! Die Werkself setzte sich im Halbfinal-Hinspiel mit 2:0 (1:0) bei AS Rom durch und darf weiter vom Europa-League -Titel träumen. Dank der vorzeitig gesicherten Meisterschaft und dem Einzug ins DFB-Pokalfinale rückt sogar das Triple in greifbare Nähe.

Wirtz erzielte als zweiter Spieler in der Geschichte der Europa League/des UEFA-Cups 12 Tore vor seinem 21. Geburtstag, zuvor gelang so etwas nur Dieter Müller 1975 für den 1. FC Köln.

Alonso schwärmt: „Seriös, erwachsen und diszipliniert...“

Andrich berichtete nach der Partie bei RTL von einer hitzigen Begegnung, man habe die Situationen jedoch gut angenommen. Auf sein Traumtor angesprochen, sagte er: „Ich wollte ihn schon hinten in die Ecke reinschlenzen, oder reindrehen, wie man es sehen will. Ich hatte ziemlich viel Zeit, lege ihn mir dann gut auf den rechten Fuß, den kann ich ganz gut.“

Erhitzte Gemüter in Rom: Immer wieder Rudelbildungen

Im Stadio Olimpico lieferten sich das Team von Daniele De Rossi und die Mannschaft von Alonso eine hart umkämpfte Partie, in beiden Halbzeiten kam es zu Rudelbildungen. Doch nach dem Gegentreffer tat sich die Roma zunehmend schwer - besonders im letzten Drittel - und kam kaum noch zu aussichtsreichen Torgelegenheiten. Tammy Abraham scheiterte in der Nachspielzeit freistehend und sein Kopfball segelte über den Kasten.

Spieler und Fans sannen vor dem Duell auf „Revanche“, noch immer könne man sich „sehr gut an die Spiele“ im Mai vor einem Jahr erinnern. Damals hatten sich die noch von Trainer Jose Mourinho trainierten Italiener nach dem 1:0 in Rom ein 0:0 im Rückspiel ermauert. Statt von Rache sprach Alonso hingegen lieber von einer „zweiten Chance“ - und ging es nach drei Spielen in Serie ohne Sieg auch mit seiner Aufstellung etwas defensiver an.