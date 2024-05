Bergamo gewarnt: Bayer "scheint momentan unbesiegbar"

Die Erfolgsserie von Bayer Leverkusen sorgt auch bei Finalgegner Atalanta Bergamo für ordentlich Kopfzerbrechen. „Sie scheinen momentan unbesiegbar zu sein“, sagte Mittelfeldspieler Marten de Roon vor dem Duell um den Europa-League-Titel am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) in Dublin. Zudem blieb Atalanta nicht verborgen, dass die Werkself in dieser Saison „auch in den letzten Minuten oft Spiele gedreht“ habe.