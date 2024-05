BVB-Wahnsinn! Junioren krönen sich in allerletzter Minute

Die Dortmunder rangen die Junioren von Bayer Leverkusen mit 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung nieder. Der 14-Jährige Jan-Luca Riedl erzielte in der Nachspielzeit der Verlängerung per Kopf den umjubelten Siegtreffer. „Ich könnte nicht stolzer auf die Jungs sein“, jubelte der neue Sport-Geschäftsführer Lars Ricken anschließend bei Sky .

Zuvor hatte es im Stadion Niederrhein in Oberhausen schon in der regulären Spielzeit eine völlig irre Nachspielzeit gegeben. Nach einem Blitzstart von Leverkusen durch ein Tor von Kerim Alajvegovic konnte Dortmund in der 51. Minute ausgleichen. Mit einem Gewaltschuss setzte Thierry Fidjeu-Tazemeta den Ball ins Netz.