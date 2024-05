Doppelpass Spezial mit Llambi und Effenberg LIVE im TV und Stream auf SPORT1

Deutschlands bekanntester Fußballtalk meldet sich kurz vor dem Start der Heim-Europameisterschaft aus dem Sommerurlaub zurück. Im Zeichen der #EUROphorie präsentiert sich der „Doppelpass“ den Fans in einer einzigartigen Location.

Live aus dem STRAUSS ALEA RESORT Bad Orb werden Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt am Sonntag, 9. Juni, ab 11.00 Uhr gemeinsam mit spannenden Talkgästen die EM-Vorfreude in Fußball-Deutschland schüren - im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Strauss und SPORT1 .

Die Sendung am 9. Juni steht ganz im Zeichen der EM in Deutschland, die fünf Tage später mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München beginnt. Neben zahlreichen hochkarätigen Gästen und Hospitality auf höchstem Niveau warten auf die Gäste auch die EURO-Trophäe sowie das EM-Maskottchen Albärt.