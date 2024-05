Eine Papierkugel, die finanzielle Millionenauswirkungen hatte

Eine Papierkugel, die finanzielle Millionenauswirkungen hat, gab es im Spitzenfußball nie - bis zum 7. Mai 2009. Es war der Tag, an dem der Hamburger SV und dem SV Werder Bremen im Halbfinale des UEFA-Cups aufeinandertrafen und für einen ganz besonderen Moment sorgten.

Die Spannung in der Luft war greifbar, als die beiden norddeutschen Rivalen auf dem Rasen des Volksparkstadions aufeinandertrafen.

Papierkugel entscheidet Nordderby

Die Hamburger gingen mit einem 1:0 im Rücken in das Rückspiel, waren gut im Spiel und hatten den Einzug ins Finale schon fast sicher in der Tasche nach dem frühen 1:0 durch Ivica Olic. Wenig später glich Diego jedoch aus (26.) und in der 66. Minute stellte Claudio Pizarro auf 2:1 für die Bremer.