Heidenheim im Europapokal: "Es wird eine knallharte Saison"

Trainer Frank Schmidt vom Europapokal-Debütanten 1. FC Heidenheim hat mit Freude auf die bevorstehende Teilnahme an der Conference League reagiert, aber auch gewarnt. „So schön das ist, die Playoffs zu spielen: Es wird eine knallharte Saison nächstes Jahr für uns, in der es nur darum geht, wieder zwei oder drei Mannschaften zu finden, die am Ende hinter uns sind“, sagte Schmidt am Sonntag bei Sky.