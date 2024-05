Kroos hört auf: Entscheidung spaltet eigene Familie des Real-Stars

Toni Kroos hat sich entschieden: Nach der Heim-EM macht der Superstar von Real Madrid Schluss - eine Entscheidung, die in seiner eigenen Familie für „gespaltene Lager“ gesorgt hat, wie er selbst erzählte.

In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ berichtete der 34-Jährige, dass vor allem seine Söhne von dem angekündigten Rücktritt alles andere als begeistert waren.

„Von den Kids her gab es schon geteilte Lager, muss man sagen. Leon ist kein Fan dieser Entscheidung, gelinde gesagt“, berichtete Kroos mit einem Lachen. Das jüngste seiner drei Kinder, Fin, war wohl ebenfalls nicht begeistert.

Kroos-Entscheidung: Zumindest die Tochter ist begeistert

„Fin kommt gerade in ein Alter … ich passe ihn gerade noch ab … wo er mich nicht verprügelt, für diese Entscheidung. Weil das geht immer mehr in den Fußball rein, immer mehr in die Fanszene“, sagte der Madrid-Star.