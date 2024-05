Kroos‘ Karriereende missfällt Mitspieler

Nachdem Kroos in einem zweiten Beitrag auf X augenzwinkernd gefragt hatte, ob er mit seiner Rücktrittsankündigung wenigstens trende, schrieb Lucas Vázquez, der fast ein Jahrzehnt an der Seite von Kroos bei Real spielte, nur zwei Worte darunter: „F*** You“ - umgeben von vier Mittelfinger-Emojis.

„Wie du mich verarscht hast. Eines der größten Privilegien meiner Karriere war es, an deiner Seite zu spielen. So viele gemeinsame Momente und so viel erreicht. Du bist eine Real Legende, mein Freund. Ich wünsche dir nur das Beste. Lass uns gemeinsam die letzte Runde drehen was für eine Ehre! DANKE! Ich werde dich so sehr vermissen mein Freund!“