Neuer Trainer-Job für Rooney

Neue Chance für Wayne Rooney: Der frühere Weltklasse-Angreifer hat fünf Monate nach seinem kurzen Engagement bei Birmingham City wieder einen Job in der zweiten englischen Spielklasse. Der Ex-Manchester-United-Star wird neuer Coach von Plymouth Argyle. Wie der Verein bestätigte, tritt der 38-Jährige die Nachfolge von Ian Forster an, der im April entlassen wurde.