Podcast: "Flutlicht an!" EM für Ehrenamtliche ein Höhepunkt

Philipp Wiesener ist beim DRK der Verantwortliche für „Nationales Krisenmanagement und Gesundheitlichen Bevölkerungsschutz“. In seiner Jugend hat er selbst gekickt, sich dann aber eher vom Fußball wegbewegt. Die EM ist für den gebürtigen Dresdner mit BVB-Fan-Herz eine besondere Aufgabe. Im Generalsekretariat in Berlin wird für das Turnier ein Führungs- und Lagezentrum eingerichtet. Das könne man sich vorstellen wie eine Leitstelle, sagt Wiesener.

Vor knapp zwei Jahren haben die ersten Gespräche mit der Euro 2024 GmbH stattgefunden, erzählt der Krisenmanager. Das DRK ging daraus als Hauptpartner für die notfallmedizinische Absicherung in Stadien, bei Trainings und rund um die Fanmeilen in allen EM-Städten außer Hamburg hervor. Warum die Hansestadt nicht dabei ist, dazu will sich Wiesener nicht allzu viel entlocken lassen – nur, dass die Verhandlungen nicht erfolgreich gewesen seien.

Im EM-Einsatz sind Hauptamtliche ebenso wie rund 6.000 Ehrenamtliche. „Da greifen wir auf unsere etablierten Strukturen zurück.“ Viele der gut ausgebildeten Hilfskräfte sind auch sonst in Fußballstadien im Einsatz. Wie gut sie sich dort auskennen, sei ein großer Pluspunkt für ihre EM-Aufgaben. Tätig werden sie, wenn Fans und Besucher*innen etwas passiert, ebenso wie wenn Sportler sich verletzten; das natürlich in Abstimmung mit Teamärzt*innen.

DRK kümmert sich um Fans und Spieler

Für das Deutsche Rote Kreuz spielen deswegen in normalen Zeiten ebenso wie in jenen mit besonderen Auslastungen die Freiwilligen eine bedeutende Rolle. „Es macht Spaß, zu sehen, wie die Menschen in dem Ehrenamt aufgehen“, sagt Wiesener, der neben der Notfallmedizin auch in die polizeiliche Gefahrenabwehr eingebunden ist. Dieser Einsatz und die Leidenschaft der Freiwilligen „motiviert mich ganz stark“, erklärt er. Die Vorfreude bei allen sei enorm.