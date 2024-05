Triple-Traum geplatzt: Bayer verpasst Krönung in Europa

Der Werksklub verpasste nicht nur die erste internationale Trophäe seit dem UEFA-Cup-Triumph 1988, in Dublin endete auch der Erfolgslauf nach 51 Spielen ohne Niederlage. Vier Tage nach der Übergabe der Meisterschale wollte Bayer den vorletzten Schritt zur sportlichen Unsterblichkeit machen, aufgrund einer katastrophalen ersten Halbzeit wartet im Pokalfinale am Samstag gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern aber nur das Double als "Trostpreis".

Atalanta mit Trainerfuchs Gian Piero Gasperini hatte erst kürzlich im italienischen Pokalfinale gegen Juventus Turin verloren, spielte nun aber frech auf und stillte bei der Endspiel-Premiere im Europacup die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 61 Jahren. Matchwinner Lookman erzielte als erster Spieler seit Jupp Heynckes 1975 für Borussia Mönchengladbach drei Tore in einem Europapokal-Finale. Als letzter Bundesligist hatte Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewonnen.

Auf das erste von zwei Finals in dieser Woche hatten sich viele der rund 12.000 mitgereisten Bayer-Fans im Shelbourne Park eingestimmt, 8000 Fans fieberten dazu bei einem großen Public Viewing in der Heimat mit. Als Glücksbringer war sogar die Meisterschale in der irischen Hauptstadt dabei, wie Sportchef Simon Rolfes verriet.