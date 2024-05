U19-Meisterschaft: Erneutes Drama um BVB-Nachwuchs

Im vergangenen Jahr zog der BVB mit 2:4 gegen Mainz 05 den Kürzeren, die Nullfünfer qualifizierten sich somit für die UEFA Youth League, in der sie in der laufenden Saison bis ins Viertelfinale vorpreschen konnten. Die TSG Hoffenheim feierte durch den Sieg den Gewinn des Doubles, vor sechs Tagen gewannen die Kraichgauer in Potsdam den DFB-Pokal der Junioren (3:2-Sieg n. V. gegen den SC Freiburg).