Mainz-Märchen endet tragisch: Youth-League-Held patzt folgenschwer

Die Talente des 1. FSV Mainz verabschieden sich im Viertelfinale aus der Youth League. Der deutsche U19-Meister unterlag dem FC Porto am Mittwochabend mit 1:4 (0:2). Nach dem Aus des FC Bayern am Vortag ist damit keine deutsche Mannschaft mehr im Wettbewerb vertreten.

Zur tragischen Figur wurde ausgerechnet Torhüter Louis Babatz, der in den vorangegangen Runden großen Anteil am Weiterkommen hatte. Der Schlussmann lenkte einen eher harmlosen Schuss von Joao Teixeira in der 18. Spielminute ins eigene Tor ab.