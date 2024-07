Das neue Gesicht der jungen Spielegeneration: Jude Bellingham ziert das Cover von EAFC

Relaunch ohne „FIFA“ gelang

Sorgen, dass die Trennung von der FIFA zu einem krassen Absatzeinbruch führen würde, bestätigten sich nicht. Vielmehr konnte auch „EA Sports FC 24″ beeindruckende Verkaufszahlen vorweisen - mit über 11,3 Millionen Spielern weltweit in der ersten Woche.

Bellingham wird der erste Engländer seit Wayne Rooney und Jack Wilshere 2012 sein, der zum weltweiten Aushängeschild der erfolgreichsten Fußballsimulation wird. Der Mittelfeldspieler hatte sich in seiner ersten Saison in Spanien auch ins Star-Ensemble von Real-Trainer Carlo Ancelotti (65) nahtlos eingefügt und mit 19 Treffern in 28 Ligaspielen sofort geliefert.