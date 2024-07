Irritationen wegen Bellingham? Brisanter England-Bericht!

Brisanter Bericht über die englische Nationalmannschaft! Erst am Sonntagabend haben die Three Lions das Finale bei der Europameisterschaft gegen Spanien verloren. Einen Tag später veröffentlichte The Athletic einen ausführlichen Rückblick auf das Turnier, der von mehreren englischen Medien aufgegriffen wird. Unter anderem werden in dem Bericht vermeintliche Irritationen von einigen Personen innerhalb der Nationalmannschaft wegen Jude Bellingham thematisiert.