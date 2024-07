Doppelpack! Bayern-Neuzugang glänzt im Testspiel

Der vom FC Bayern verpflichtete Michael Olise sorgt bei Frankreichs Olympia-Auswahl für Furore. In einem Testspiel trifft der Youngster gleich doppelt.

Michael Olise , Sommer-Neuzugang des FC Bayern , hat sein unbestrittenes Talent auch bei Frankreichs Olympia-Auswahl zur Schau gestellt. Als das U23-Team von Coach Thierry Henry am Donnerstag klar mit 7:0 gegen die Dominikanische Republik gewann, erzielte der 22-Jährige einen Doppelpack.

Es waren die beiden Treffer zum 4:0 und 5:0. Besonders sehenswert: Olises zweiter Streich. Nach einer missglückten Abwehraktion des Gegners fiel ihm der Ball halblinks in rund 25 Metern Torentfernung vor die Füße. Dort schaltete der Offensivspieler sofort und drosch diesen per schöner Direktabnehme in die Maschen, ehe er nach 62. Minuten Feierabend hatte.