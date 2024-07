Olise-Entscheidung offiziell! Neuer Bayern-Star gleich wieder weg

Michael Olise nimmt an den Olympischen Spielen teil. Nach der offiziellen Bestätigung ist klar: Der Neuzugang des FC Bayern wird große Teile der Vorbereitung verpassen.

Jetzt ist es offiziell bestätigt: Michael Olise wird dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Neuzugang des deutschen Rekordmeisters gehört wie erwartet zum finalen Kader Frankreichs für die Olympischen Spiele in Paris.

Wie der französische Verband FFF am Montag offiziell mitteilte, wird Olise an dem vom 24. Juli bis 9. August stattfinden Turnier teilnehmen.

Olise, der erst am Sonntag für rund 50 Millionen Euro von Crystal Palace nach München wechselte, wird damit große Teile der Vorbereitung bei seinem neuen Klub verpassen. Die Bayern starten am 15. Juli offiziell in die Saison.