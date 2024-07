Erstaunliche Aussagen zu Boateng: "Daran wird nicht gerüttelt"

„Grundrecht, auch für einen Fußballweltmeister“

„Sollte sich Jérôme an diesem Abend etwas zuschulden kommen haben lassen, wird das Gericht in München eine Strafe verhängen, die dem Verhalten angemessen ist“, meinte Gruber. Bisher seien „ausschließlich Geldstrafen“ ausgesprochen worden. Nach dem ersten Prozess waren beide Seiten in Berufung gegangen, das zweite Urteil, mit dem Boateng härter bestraft wurde, wurde nach schweren Verfahrensfehlern wieder aufgehoben.