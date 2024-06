Jerome Boateng sagt vor Gericht aus - und gibt auch Fehler zu

„Mir ist es wichtig, am Anfang zu sagen: Ich misshandle keine Frauen und ich setze meine Partner nicht unter Druck“, sagte Boateng. Er stelle auch „niemandem heimlich nach. Ich bin ein ganz normaler Mensch, mit Stärken und Schwächen.“

Der Fall Boateng wird zum dritten Mal vor Gericht verhandelt . 2021 war der langjährige Abwehrspieler des FC Bayern zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Auch damals hatte er zu Beginn ein langes Statement abgegeben.

Boateng: Habe einen Fehler gemacht

Eine Berufungskammer des Landgerichts hatte das Urteil 2022 aufgehoben (Boateng schwieg diesmal) und stattdessen eine Strafe von 1,2 Millionen Euro ausgesprochen. Allerdings mit einer deutlich höheren Anzahl von zu zahlenden Tagessätzen, was ein härteres Urteil bedeutete. Wegen gleich dreier grober Verfahrensfehler wurde auch dieses Urteil aber wieder aufgehoben.

Nun erklärte Boateng sich erneut ausführlich: „Natürlich habe ich in meinem Leben und in meinen Beziehungen nicht immer alles richtig gemacht.“

Er habe auch am 19. Juli 2018, der Gegenstand des Prozesses ist, „einen Fehler gemacht. An diesem Abend kann man mir völlig zu Recht vorwerfen, dass ich es nach dem Streit beim Kartenspiel nicht einfach dabei belassen habe. Hätte ich damals die Ruhe bewahrt und wäre im Bungalow geblieben, so wäre vermutlich gar nichts passiert. Es wäre nicht zu der Rangelei gekommen.“