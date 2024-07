Ex-Real-Star zum Erzrivalen? James Rodriguez im Fokus

Rodríguez brillierte einst bei Real Madrid

Wie der kolumbianische Fernsehsender Canal RCN nun berichtete, führt eine heiße Spur zu Diego Simeones Atlético Madrid, das sich - wie bereits in der Vergangenheit - erneut intensiv mit dem nunmehr 33-Jährigen beschäftigen soll.

Doch nach Ancelottis Abgang begann James‘ Stern zu sinken. Auch beim FCB konnte er trotz einer starken ersten Saison nicht dauerhaft überzeugen und war nach einer kurzen Rückkehr nach Madrid und einem Transfer in die Premier League zum FC Everton zuletzt in Ligen in Katar, Griechenland und Brasilien beschäftigt.