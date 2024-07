Liverpool äußert Rassismus-Vorwurf nach Jugendturnier

In Schwäbisch Hall gerät ein Jugendturnier-Duell zwischen dem FC Liverpool und Eintracht Frankfurt außer Kontrolle. Die SGE sieht ein „Missverständnis“, die Reds beharren auf einer Untersuchung wegen Rassismus-Verdachts.

Der englische Fußball-Klub FC Liverpool hat nach einem möglicherweise rassistischen Vorfall bei einem Jugendturnier in Schwäbisch Hall eine Untersuchung gefordert. „Der Verein fordert unsere Gegner und die Organisatoren des Turniers auf, eine dringende und gründliche Untersuchung des Vorfalls durchzuführen“, hieß es in einem Statement der Reds.

Bei dem U19-Nachwuchsturnier „Bundesliga Cup“ hatte der FC Liverpool am Samstag gegen Eintracht Frankfurt den Platz geschlossen verlassen. Grund dafür sei gewesen, dass ein Spieler „zur Zielscheibe von Beschimpfungen geworden“ sei, erklärten die Reds: „Wir sind stolz auf unseren Spieler, dass er den Vorfall so schnell gemeldet hat und dass er so reif reagiert hat.“