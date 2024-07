Luis Suárez: Der letzte große Auftritt des "Beißers"?

Es lief bereits die Nachspielzeit im Spiel um Platz drei bei der Copa América zwischen Uruguay und Kanada in Charlotte, als sich dem eingewechselten Luis Suárez beim Stand von 1:2 aus Sicht von „La Celeste“ eine große Chance zum Ausgleich auftat.

Aber der Fußballgott sollte Suárez, der bei der WM 2014 dem Italiener Giorgio Chiellini seine Zähne in die Schulter gerammt hatte , an diesem Abend doch noch hold sein.

„Beißer“ Suárez nutzt zweite Chance

Denn nur rund 40 Sekunden nach der vergebenen Riesenchance bekam der 37-Jährige einen perfekten Ball in den Fuß gespielt und verwandelte diesmal souverän ins linke obere Eck. Die Folge seines 69. Treffers im 142. Spiel für Uruguay: „La Celeste“ rettete sich ins Elfmeterschießen, da es bei der Copa keine Verlängerung gibt.

Im Drama vom Punkt trafen die ersten vier Schützen, ehe der Kanadier Ismael Koné an Uruguay-Torwart Sergio Rochet scheiterte. Nachdem die nächsten beiden Schützen getroffen hatten, kam es erneut auf Suárez an.

Als dann ausgerechnet Bayern-Star Alphonso Davies den Ball mit einem Panenka an die Latte setzte, war klar: Uruguay, das im Halbfinale mit 0:1 an Kolumbien gescheitert war, hat Platz drei sicher - und Suárez ergatterte vielleicht die letzte Medaille mit der Nationalmannschaft.

Suárez lässt Zukunft offen

Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko - also dem nächsten großen Turnier - wäre der Angreifer, dessen Vertrag bei Miami am 31. Dezember ausläuft, bereits 39 Jahre alt. Eine Teilnahme scheint daher unwahrscheinlich. Oder doch nicht?