Vor Kracher-Spielen: Bittere Lewandowski-Diagnose

Robert Lewandowski hat beim 4:3-Erfolg des FC Barcelona gegen Celta Vigo am Samstag eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Das teilte der Klub nach einigen durchgeführten Test am Sonntag mit.

Wann der Stürmer wieder ins Training einsteigen könne, hänge vom weiteren Verlauf der Verletzung ab, umschrieb Barca die Ausfallzeit äußerst schwammig. Zumindest das Pokalfinale am kommenden Samstag gegen Erzrivale Real Madrid dürfte Lewandowski sicher verpassen.

Duelle gegen Inter in Gefahr

Ob es für das Halbfinale in der Champions League gegen Inter Mailand reicht (30. April und 6. Mai), ist offen. Laut dem spanischen Radiosender SER wird der Pole aber drei Wochen ausfallen, was einen Einsatz in beiden Spielen nicht zulassen würde.