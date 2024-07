Podcast: "Flutlicht an!" Psychische Gesundheit im Fußball

In der Karriere jedes Sportlers und jeder Sportlerin gibt es Momente, die besonders prägen. Manche auch über die Zeit als Aktive*r hinaus. Für Lina Bürger war ein solcher Moment ihr Schienenbeinbruch. Als Jugendliche spielte sie damals im Verein noch „mit den Jungs“, war aber bereits im U-Nationalteam. „Da war ich dann raus aus dem System“, erinnert sie sich.

Gemeint ist „das DFB -System“, wie Bürger, heute Sportpsychologin der U12 bis U14 bei der TSG Hoffenheim, ergänzt. „Bei den Jungs hatte ich weder eine professionelle Reha noch sonst irgendwas – und so kann man ja als Verband nicht mit seinen Talenten umgehen.“

Aus dieser Erfahrung hat Bürger ein Gefühl dafür mitgenommen, wie viel Luft strukturell im Fußball der Frauen noch nach oben ist. Auch deswegen kann sie sich gut vorstellen, später beruflich in diesem Bereich zu arbeiten. Mitgemacht hat sie auch eine Erfahrung, die sich im späteren Verlauf ihrer Karriere wiederholt: Wie sehr Verletzungen vom Team trennen.

Psychologie als Muskel: Training gehört dazu!

Ihre Arbeit heute, der Fokus auf den sportpsychologischen Bereich und der Wunsch danach, dass dieser im Fußball nicht nur defizitorientiert genutzt wird, sind verwoben mit dem eigenen Erleben. Es sei ein Fehler, erklärt Bürger, in Sachen Psychologie immer nur zu reagieren, also ihre Kraft erst zu nutzen, nachdem der Schaden bereits entstanden ist.

Wichtig wäre vielmehr, in diesem Bereich genauso selbstverständlich zu trainieren, wie das im körperlichen gemacht wird: Psychologie als Muskel, sozusagen. Diesen „Muskel“ und wie er bei Fußballer*innen über den Verlauf einer Saison reagiert, hat die Sportpsychologin der TSG-Akademie sich in Zusammenarbeit mit dem Verein und der Uniklinik Heidelberg in einer Studie genauer angeschaut. Entstanden ist diese im Rahmen ihrer Masterarbeit.