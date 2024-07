Tim Walter kassiert heftige Klatsche von Mourinho

Tim Walter und José Mourinho würden wohl kaum in einem Atemzug bei Fußball-Fans genannt werden: Der eine verpasste mit dem Hamburger SV immer wieder den Aufstieg in die Bundesliga, während der andere nicht nur zweimaliger Champions-League-Sieger ist, sondern auch spanische, italienische und englische Meistertitel einheimste.

Doch was passiert, wenn diese beiden Trainer nun plötzlich aufeinandertreffen? So geschehen am Donnerstagabend als Walter im Rahmen eines Testspiels mit seinem neuen Klub, dem englischen Zweitligisten Hull FC, auf Mourinho und dessen neuen Klub, den türkischen Traditionsverein von Fenerbahce Istanbul, traf