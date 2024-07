WM-Jubiläum 1974: Weltmeister immer noch sauer auf den DFB

Vor 50 Jahren wurde Deutschland zum zweiten Mal nach 1954 Weltmeister - doch der Titelgewinn war von erheblichen Problemen begleitet. Der Ärger zwischen den Weltmeistern und dem DFB hält bis heute an.

Am 7. Juli 2024 jährt sich zum 50. Mal der Jahrestag des WM-Finales von 1974.

Freudestrahlend stemmten die Helden um Franz Beckenbauer und Gerd Müller an jenem Tag vor einem halben Jahrhundert den goldenen WM-Pokal in den bedeckten Münchner Himmel über dem Olympiastadion. Die Euphorie nach dem zweiten WM-Titel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war riesig - aber nur auf den ersten Blick.

Weltmeister noch immer wütend auf DFB

50 Jahre später sind die Idole von einst erneut wütend auf den Verband. Der hatte sie zwar im März zum Länderspiel gegen die Niederlande eingeladen, aber aus Sicht von Sepp Maier, Uli Hoeneß und Co. viel zu spät. Deshalb richtet die Mannschaft von 1974 zum goldenen Jubiläum nun am Wochenende in der Nähe von München ein privates Fest aus, ausdrücklich ohne DFB-Funktionäre.