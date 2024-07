ZDF-Aus für bekannten Fußball-Experten?

Was wird aus den ZDF-Experten?

Nicht ganz sicher ist auch die Zukunft der als Fernsehduo sehr populär gewordenen 2014er-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer. Laut Sport Bild haben alle Beteiligten „großes“ Interesse an einer Verlängerung. Problem allerdings: Da die FIFA die TV-Rechte für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht vergeben hat, weiß das ZDF nicht, ob es Kramer und Mertesacker in den nächsten Jahren dort die Bühne geben kann.