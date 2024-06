EM 2024: Mertesacker verliert kuriose Wette gegen Kramer

Christoph Kramer wettet vor dem England-Spiel mit Per Mertesacker. Am Ende gewinnt der Gladbacher - und Mertesacker muss ein Kleidungsstück abgeben.

Schlappe für Per Mertesacker! Der Weltmeister und ZDF -Experte von 2014 musste am Abend sein Sakko abtreten. Der Grund dafür war eine Wette mit Christoph Kramer .

Dieser hatte sich vor dem EM -Spiel von England gegen Dänemark (1:1) wiederholt kritisch über den Fußball von England-Trainer Gareth Southgate geäußert und sich pessimistisch bezügliches eines Sieges der Three Lions gezeigt.

Per Mertesacker (l.) und Christoph Kramer (r.) sind bei der EM als ZDF-Experten im Einsatz (Archivbild)

Kramer witzelt über Mertesackers Körpergröße

ZDF-Moderator Jochen Breyer ergänzte in Richtung Kramer: „Wenn du verlierst, musst du das Sakko von Per tragen.“ Kramer zögert kurz („Das war nur so ein doofer, kecker Spruch“), ist dann aber einverstanden.