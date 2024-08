34 Elfmeter? Epischer Ajax-Thriller weit weg vom längsten Krimi

Ajax Amsterdam hat mit einem epischen Elfmeterschießen in der Qualifikation für die Europa League für Aufsehen gesorgt - in der Rangliste der längsten Shootouts ist der niederländische Rekordmeister nach seinem Playoff-Duell mit Panathinaikos Athen aber weit von der Bestmarke entfernt.

Im Mai 2024 standen sich SC Dimona und Shimshon Tel Aviv gegenüber. In einem Halbfinal-Playoff-Spiel um den Sprung in die zweite Liga waren 56 Elfer nötig, bis es zu einer Entscheidung kam. Beide Teams traten je 28 Mal an. Das Ergebnis war ein 23:22.